في لقاء "ممتع".. تعادل الميناء والنفط في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ جرت مساء يوم السبت على ملعب الفيحاء مباراة جمعت فريق نادي الميناء وضيفه فريق نادي النفط بالدوري الممتاز لكرة القدم، انتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0 .

وقدم الفريقان مستوى عالياً من حيث الاداء والمتعة خصوصا في الشوط الثاني، وشهد اللقاء ندية واضحة وايقاعا سريعا لكن الاهداف لم تكن حاضرة.

واضاع الفريقان اهداف محققة لاسيما في الشوط الثاني رغم محاولات مدربي الفريقين قصي منير مدرب الميناء ، وباسم قاسم مدرب النفط من خلال اشراك البدلاء وتغيير اسلوب اللعب من اجل التسجيل وكسب نقاط اللقاء الا ان النتيجة لم تتغير لتبقى على حالها حتى نهاية المباراة .