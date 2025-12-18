في كربلاء والسليمانية.. الاتحاد العراقي للكاراتيه يقيم بطولتين لجميع الفئات العمرية

شفق نيوز- بغداد

‏أعلن الاتحاد العراقي للكاراتيه، يوم الخميس، عن إقامة بطولتين تشمل مشاركة جميع الفئات العمرية في كربلاء و السليمانية خلال الشهر الجاري.

‏وقال رئيس الاتحاد عادل عيدان، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة الأولى ستقام في محافظة كربلاء على مدار يومي 19 و20 من الشهر الجاري، وتشارك بها أندية العراق من محافظات الجنوب والفرات الأوسط وبغداد.

‏وأشار إلى أن البطولة الثانية ستقام في مدينة السليمانية يومي 26 و27 من الشهر الجاري وتشارك بها أندية الوسط والشمال والغربية وبغداد.

‏ولفت إلى أنه بعد انتهاء المنافسات ستقام منافسات أخرى سيحدد موعدها لاحقاً، خاصة بالفائزين بالمراكز الأولى لاختيار تشكيلة المنتخب العراقي استعداداً للمشاركة الخارجية المقبلة.

واختتم عيدان حديثه بالقول إن "البطولة تعد آخر بطولات منهاج الاتحاد خلال العام 2005 بينما سيتم وضع المنهاج الجديد في العام المقبل".