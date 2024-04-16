في كربلاء.. العهد اللبناني يتفوق على النهضة العماني ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي

شفق نيوز/ وضع فريق العهد اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، قدماً في نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدما تغلّب على ضيفه النهضة العماني، في ملعب كربلاء الدولي بمباراة ذهاب الدور النهائي لمنطقة غرب آسيا.

وفاز الفريق اللبناني بنتيجة 1-0، وسجل الهدف الوحيد الدولي السوري محمد الحلاق في الدقيقة 47.

ويسعى العهد إلى مواصلة مشواره لاستعادة اللقب الذي تُوّج به عام 2019 على حساب فريق 25 أبريل الكوري الشمالي، فيما يتطلع النهضة إلى إبقاء اللقب في سلطنة عمان وخلافة مواطنه السيب.

وهذه المرّة الثانية خلال الموسم الحالي التي يتفوّق فيها العهد على النهضة، إذ فاز الفريق اللبناني في الجولة الأولى من دور المجموعات 2-1، لكنه سقط بالنتيجة عينها في الجولة الأخيرة.

وسيلتقي الفريقان إياباً الثلثاء المقبل 23 نيسان/ أبريل الجاري على ملعب مجمّع السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط.