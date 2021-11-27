سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في قطر.. المنتخب العراقي يباشر أولى وحداته التدريبية استعداداً لكأس العرب (صور)

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-27T17:51:07+0000
في قطر.. المنتخب العراقي يباشر أولى وحداته التدريبية استعداداً لكأس العرب (صور)

شفق نيوز/ باشرَ المنتخبُ العراقي لكرةِ القدم يوم السبت، أولى وحداته التدريبيّة في قطر استعداداً لخوض غمار بطولة كأس العرب المقامة في دولةِ قطر تحت مظلة الفيفا. 

وانخرطَ في تدريبات اليوم، التي جرت على ملعبِ التدريبات الخاص بنادي السيلية، (21) لاعباً هم كلٌ من: فهد طالب، أحمد باسل، علي ياسين، ميثم جبار، مصطفى ناظم، منتظر محمد، حسين عمار، مناف يونس، حسن رائد، شيركو كريم، ياسر قاسم، علاء عباس، أيمن حسين، حسن عبد الكريم، بشار رسن، أمجد عطوان، أحمد فرحان، سجاد جاسم، محمد قاسم، أحمد فاضل، علي يوسف. 

ومن المؤمل التحاق كلٍ من ريبين سولاقا وفرانس بطرس في اليومين المقبلين ليكتمل نصاب الفريق قبل أن يخوض المنتخبُ الوطني أولى مبارياته في البطولةِ ضد منتخب عمان في الثلاثين من الشهر الحالي. 

وتعدُ تدريبات اليوم هي أول حصة تدريبيّة تحت قيادة المدرب، زيليكو بتروفيتش، الذي تسلم مهمةَ قيادة الأسود بعد استقالةِ الهولندي ديك أدفوكات.

related

مباريات وتوقيتات مباريات المنتخب العراقي في كأس العرب

Date: 2021-11-19 18:18:19
مباريات وتوقيتات مباريات المنتخب العراقي في كأس العرب

القوة الجوية تعتزم اتخاذ قرار بشأن لاعبي المنتخب

Date: 2021-11-19 07:22:09
القوة الجوية تعتزم اتخاذ قرار بشأن لاعبي المنتخب

نادي الشرطة يفرغ لاعبيه العراقيين للمنتخب ويرفض التحاق المحترفين السوريين لبطولة كأس العرب

Date: 2021-11-23 09:27:22
نادي الشرطة يفرغ لاعبيه العراقيين للمنتخب ويرفض التحاق المحترفين السوريين لبطولة كأس العرب

كاتانيتش ينسحب من ملعب الخور احتجاجاً على تصرف مدرب الشرطة

Date: 2019-11-25 19:18:29
كاتانيتش ينسحب من ملعب الخور احتجاجاً على تصرف مدرب الشرطة

العراق يتأهل بشكل مباشر إلى كأس العرب في قطر

Date: 2021-02-12 16:59:27
العراق يتأهل بشكل مباشر إلى كأس العرب في قطر

رسميا.. الفيفا يعتمد إقامة بطولة كأس العرب في قطر 2021

Date: 2021-03-20 05:33:34
رسميا.. الفيفا يعتمد إقامة بطولة كأس العرب في قطر 2021

بنيان: مباراة العراق امام طاجيكستان يوم غد مهمة للفريقين

Date: 2021-05-23 07:46:16
بنيان: مباراة العراق امام طاجيكستان يوم غد مهمة للفريقين

درجال يهاتف لاعبي واداريي المنتخب العراقي ويؤكد: الاسود سيستبسلون في موقعة سيئول

Date: 2021-08-31 20:47:58
درجال يهاتف لاعبي واداريي المنتخب العراقي ويؤكد: الاسود سيستبسلون في موقعة سيئول