في قطر.. المنتخب العراقي يباشر أولى وحداته التدريبية استعداداً لكأس العرب (صور)

شفق نيوز/ باشرَ المنتخبُ العراقي لكرةِ القدم يوم السبت، أولى وحداته التدريبيّة في قطر استعداداً لخوض غمار بطولة كأس العرب المقامة في دولةِ قطر تحت مظلة الفيفا.

وانخرطَ في تدريبات اليوم، التي جرت على ملعبِ التدريبات الخاص بنادي السيلية، (21) لاعباً هم كلٌ من: فهد طالب، أحمد باسل، علي ياسين، ميثم جبار، مصطفى ناظم، منتظر محمد، حسين عمار، مناف يونس، حسن رائد، شيركو كريم، ياسر قاسم، علاء عباس، أيمن حسين، حسن عبد الكريم، بشار رسن، أمجد عطوان، أحمد فرحان، سجاد جاسم، محمد قاسم، أحمد فاضل، علي يوسف.

ومن المؤمل التحاق كلٍ من ريبين سولاقا وفرانس بطرس في اليومين المقبلين ليكتمل نصاب الفريق قبل أن يخوض المنتخبُ الوطني أولى مبارياته في البطولةِ ضد منتخب عمان في الثلاثين من الشهر الحالي.

وتعدُ تدريبات اليوم هي أول حصة تدريبيّة تحت قيادة المدرب، زيليكو بتروفيتش، الذي تسلم مهمةَ قيادة الأسود بعد استقالةِ الهولندي ديك أدفوكات.