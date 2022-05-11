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في فعاليات شهدتها السليمانية .. منتخب الهند يتوج بطلاً لآسيا بالقوس والسهم

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-11T13:10:35+0000
في فعاليات شهدتها السليمانية .. منتخب الهند يتوج بطلاً لآسيا بالقوس والسهم

شفق نيوز / اختتمت في محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، منافسات بطولة آسيا بالقوس والسهم بمشاركة 17 منتخباً آسيوياً والتي توجت الهند بلقبها.

وشهد إختتام البطولة التي بدأت فعالياتها منذ السادس من الشهر الجاري، حضوراً رسمياً من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، ومحافظ السليمانية هافال أبو بكر.

وجمعت الهند أربعة عشر وساماً بواقع ثماني ذهبيات وأربع فضيات ووسامين نحاسيين وتلتها أوزبكستان بوصافة جدول الترتيب بعد أن جمعت ثلاثة أوسمة ملونة بواقع وسام ذهبي ونحاسيين إثنين، وجاءت إيران بالمركز الثالث برصيد وسامين ذهبي ونحاسي، وحصدت بنغلاديش المركز الرابع بثمانية أوسمة ملونة وبواقع أربع فضيات ومثلها من النحاس، وحلّت كازاخستان بالمركز الخامس في الترتيب بثلاثة أوسمة ملونة وبواقع وسامين فضيين وثالث نحاسي.

وشهدت منافسات اليوم الأخير إحراز منتخب الهند الوسام الذهبي في منافسات فردي الرجال لفعالية القوس المحدب لمسافة 70 متراً عقب تفوّقه على منتخب بنغلاديش في المباراة النهائية، بينما أحرز منتخب أوزبكستان الوسام النحاسي على حساب منتخب إيران صاحب المركز الرابع.

وفي منافسات فردي النساء بفعالية القوس المحدب لمسافة 70 متراً حصد منتخب الهند الوسام الذهبي بعد تغلبه على منتخب بنغلاديش في اللقاء الختامي وحصل منتخب أوزبكستان على الوسام النحاسي عقب تفوّقه على منتخب كازاخستان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي منافسات الزوجي المختلط بفعالية القوس المحدب لمسافة 70 متراً حقق منتخب أوزبكستان الوسام الذهبي والمركز الأول فيما نال الوسام الفضي منتخب الهند، وحصل منتخب إيران على الوسام النحاسي فيما كان المركز الرابع من نصيب منتخب كازاخستان.

وفي منافسات فردي الرجال لفعالية القوس المحدب لمسافة 70 متراً أحرزت الهند الوسامين الذهبي والنحاسي فيما حققت بنغلاديش الوسام الفضي

وفي منافسات فردي النساء لفعالية القوس المحدب لمسافة 70 متراً حققت إيران الوسام الذهبي وحصدت الهند الفضة وكان النحاس من نصيب بنغلاديش.

وفي منافسات فردي الرجال لفعالية القوس المركب لمسافة ٥٠ متراً هيمنت الهند على الأوسمة الثلاثة، الذهب والفضة والنحاس، وفي منافسات فردي النساء لفعالية القوس المركب لمسافة ٥٠ متراً أحرزت الهند الوسامين الذهبي والفضي وحصلت بنغلاديش على الوسام النحاسي.

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