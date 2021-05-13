في عملية تبادل للأماكن.. مدرب بابل ينتقل لكربلاء ومدرب الأخير يستلم بدلا عنه

شفق نيوز/ كشف علي وهاب مدرب فريق نادي بابل المستقيل، يوم الخميس، عن أسباب تركه نادي بابل وتعاقده مع نادي كربلاء.

وقال وهاب لوكالة شفق نيوز؛ ان "سبب استقالتي هو لعدم استلام أي مبلغ منذ شهرين في نادي بابل الذي تمكنت من تأهيله بجهود مضنية من التصفيات الاولى الى التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز".

واضاف "انا مدرب محترف ولا ارضى بما يحدث بنادي بابل فاللاعبين وانا بحاجة الى مال للمعيشة، فمن غير المعقول ان نعمل مجانا وان نواجه ظروف صعبة في التنقل لخوض مواجهات ومازال أمام الفريق مباريات كثيرة".

واشار الى انه "بعد وعود الادارة تفاجأنا بأن رئيس النادي ترك الفريق وسافر الى تركيا"، مبينا أن "ذلك استخفافا بما يمر به الفريق من ازمة لاسيما بعد ان عقدت اجتماعاً طارئا مع اللاعبين وأقنعتهم بأن الادارة وعدت بصرف مستحقاتهم لكن للأسف لم يحدث ذلك".

وتابع ان "الفريق يعتمد في سفراته لخوض اللقاءات على معونات الاوفياء للنادي"، مشيرا إلى أن "الفريق خاض لقاءه الاخير امام سامراء بعد أن حصلنا على المال من بعض اللاعبين السابقين الذين دربتهم سابقاً وقد وجدت ذلك صعباً على تاريخي فقررت مغادرة الفريق".

وختم بالقول؛ إن "البعض يلومني على ترك النادي وتوجهي لتدريب نادي كربلاء، اقول؛ انا مدرب محترف ولايوجد لدي مصدر رزق غير التدريب اما موضوع استبدال المدربين فهذا شأن خاص بالإدارات".

وحدثت ظاهرة جديدة لأول مرة تحدث بملاعبنا وخلال يوم واحد فقط بعد مباراتين لهما في دوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري الممتاز، حيث انتقل مدرب نادي بابل المستقيل علي وهاب لتدريب نادي كربلاء، بدلا من مدرب نادي كربلاء المقال فؤاد جواد الذي تسلم مهمة تدريب نادي بابل.