في سيناريو مجنون.. ألمانيا تودع كأس العالم واليابان تتأهل لدور الـ16 بفوز على اسبانيا

شفق نيوز/ تأهل منتخب اليابان إلى دور الـ16 بعد فوز تاريخي على اسبانيا 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم، والتي سجلت مفاجأة مدوية بخروج المنتخب الالماني الذي حل ثالثاً رغم فوزه على كوستاريكا.

انتهى الشوط الاول بتقدم اسبانيا بهدف دون رد لليابان عن طريق الفارو موراتا في الدقيقة 12، لكن "الساموراي" بدأ الشوط الثاني بقوة ليسجل هدف التعديل في الدقيقة 48 عبر ريتسو دوان، وبعد ثلاث دقيقة عاد اليابانيون ليسجلوا هدف التقدم في الدقيقة 51 عن طريق اوه تاناكا.

وبهذه النتيجة يضرب اليابان موعداً في دور الـ16 مع كرواتيا، بينما تلاقي اسبانيا المغرب.

وفي أكبر مفاجآت مونديال قطر حتى الان، ودع منتخب المانيا رغم فوزه على منتخب كوستاريكا 4-2، حيث حل ثالثاً، بعد خسارة أمام اليابان وتعادل مع اسبانيا.