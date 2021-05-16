سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في سيناريو مجنون.. أتلتيكو مدريد يضع يداً على كأس الدوري الإسباني

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-16T18:27:18+0000
في سيناريو مجنون.. أتلتيكو مدريد يضع يداً على كأس الدوري الإسباني

شفق نيوز/ عزز اتليتيكو مدريد من آماله بحصد الدوري الاسباني بعد تمكنه من تحقيق فوز بشق الانفس على أوساسونا بهدفين لهدف وحيد.

ووّجه لويس سواريز صفعة إلى آمال ريال مدريد في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، بعدما قاد أتلتيكو مدريد للفوز على أوساسونا بالدقائق الأخيرة بهدفين لهدف، في الجولة 36.

وأقيمت مباريات الجولة 36 بنفس الوقت، فكان ريال مدريد يلعب مع أتلتيك بيلباو في سان ماميس، وكذلك برشلونة مع سيلتا فيجو في كامب نو.

الأهداف بدأت في كامب نو، حيث تقدم ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 28، قبل أن يتمكن سانتي مينا من التعديل لصالح الضيوف في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، استطاع ريال مدريد أن يتقدم عبر ناتشو فيرنانديز بالدقيقة 68، في الوقت الذي فجّر فيه أوساسونا مفاجأة ضخمة بالتقدم على أتلتيكو مدريد بهدف أنتي بودمير بالدقيقة 75

إن استمرت الأوضاع هكذا لوصل ريال مدريد إلى الصدارة قبل النهاية بجولة، لكن كتيبة دييجو سيميوني عادت من بعيد، وانهار برشلونة على الجبهة الأخرى.

ينان لودي استطاع التعادل لأتلتيكو مدريد، وبالتبعية التساوي في النقاط مع ريال مدريد، قبل أن يتدخل لويس سواريز بالدقيقة 88 ويحرز الهدف الثاني الذي ضمن الحفاظ على الصدارة للروخي بلانكوس.

أما برشلونة فكان يعاني الأمرين بنفس الدقائق، حيث طُرد كليمون لونجليه وتمكن سانتي مينا من وضع الهدف الثاني بالدقيقة 89.

بهذه النتائج، خرج برشلونة تمامًا من صراع لقب الدوري الإسباني بتجمد رصيده من النقاط عند النقطة 76.

أتلتيكو مدريد واصل صدارته ووصل إلى النقطة 83 بفارق نقطتين عن ريال مدريد، الذي بات يحتاج إلى الفوز على فياريال الجولة المقبلة مع تعادل أو هزيمة جاره أمام بلد الوليد، للحفاظ على درع الليجا.

related

تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

Date: 2019-12-21 13:13:38
تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

محاكمة مشجعين هتفوا باسم صدام حسين خلال مباراة

Date: 2019-11-27 19:20:10
محاكمة مشجعين هتفوا باسم صدام حسين خلال مباراة

رسميًا.. إنتر ميلان بطلاً للدوري الايطالي

Date: 2021-05-02 14:56:18
رسميًا.. إنتر ميلان بطلاً للدوري الايطالي

صدامات من العيار الثقيل في قرعة دوري ابطال اوروبا

Date: 2021-03-19 11:15:45
صدامات من العيار الثقيل في قرعة دوري ابطال اوروبا

ريال مدريد يحسم الكلاسيكو بهدفين ويستعيد صدارة الدوري

Date: 2020-03-01 23:52:17
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو بهدفين ويستعيد صدارة الدوري

مليون دولار ومسبح في الديوانية.. البرازيلي باتو يكشف شروطه للعب في الدوري العراقي

Date: 2021-02-05 11:52:13
مليون دولار ومسبح في الديوانية.. البرازيلي باتو يكشف شروطه للعب في الدوري العراقي

كاتانيتش يكشف تشكيلة العراق لمواجهة البحرين

Date: 2019-12-05 14:00:54
كاتانيتش يكشف تشكيلة العراق لمواجهة البحرين

ريال مدريد يحسم الكلاسيكو في مباراة مثيرة

Date: 2021-04-10 20:57:34
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو في مباراة مثيرة