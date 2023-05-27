في سيناريو مجنون.. بايرن ميونخ بطلاً للدوري الالماني

شفق نيوز/ أحرز فريق بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني، وذلك عقب فوزه على حساب فريق كولن، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الألماني.

وحافظ فريق بايرن ميونخ على لقبه المُفضل الذي يحققه خلال السنوات الماضية.

وتوّج نادي بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة الـ 32 في تاريخه والحادي عشر على التوالي، بعد سيناريو مميز، عقب سقوط غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

ونجح نادي بايرن ميونخ في العودة من ملعب راين إينرجي ستاديون، بنتيجة الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما كينجسلي كومان وجمال موسيالا.

واستفاد نادي بايرن ميونيخ من سقوط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل الإيجابي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لمثلهما، بعد أن كان متقدما في النقاط.