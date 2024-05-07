في سابقة أولى.. نادي اربيل يلاعب الكرخ في بغداد بدون مدرب

شفق نيوز/ في سابقة لم تألفها الاندية العراقية وكرة اربيل غادر فريق نادي اربيل متوجها الى بغداد لخوض مباراته المقبلة امام الكرخ في دوري نجوم العراق بدون مدرب.

وقد وصل بغداد اليوم فريق اربيل بغياب مدربه عبد القادر حسين الذي اعتذر ان يكون مع الفريق والذي هو اساسا مدرباً مساعداً أوكلت له المهمة بعد اعفاء المدرب الاول حيدر عبد الامير.

وقال مدرب لياقة فريق اربيل أحمد قدور لوكالة شفق نيوز؛ انه سيقود فريق نادي اربيل في مباراة يوم غد امام الكرخ بعد اعتذار المدرب عبد القادر حسين عن الالتحاق مع وفد اربيل لاسباب خاصة.

واضاف ان الوفد توجه صوب العاصمة بغداد استعدادا للقاء فريق الكرخ غدا في انطلاق مواجهات الجولة 27 لدوري نجوم العراق، معربا عن أمله بأن يوفق في قيادة الفريق في مهمته المقبلة.

وكان فريق اربيل تعرض لعدة هزائم مما جعلت ترتيبه يتراجع الى المركز 16 برصيد 23 نقطة وهو مركز لايليق بكرة اربيل الذي يعد من بين فرق دوري نجوم العراق البارزة.