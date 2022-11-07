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في رحلة شاقة.. المنتخب العراقي يغادر إلى إسبانيا لملاقاة المكسيك والإكوادور ودياً 

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-07T04:41:41+0000
في رحلة شاقة.. المنتخب العراقي يغادر إلى إسبانيا لملاقاة المكسيك والإكوادور ودياً 

شفق نيوز/ غادرت بعثة المنتخب العراقي بغداد فجر اليوم الاثنين متوجها الى تركيا بطريقه اسبانيا تحضيراً لمواجهتي المكسيك والاكوادور في 9 و 12 من شهر تشرين الثاني الحالي. 

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب العراقي توجه الى اسطنبول وينتظر هناك ترانزيت 4 ساعات ليتوجه بعدها إلى برشلونة الإسبانية ثم التوجه براً الى مدينة جيرونا حيث مكان المباراة أمام كوستاريكا يوم التاسع من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن مدرب المنتخب الجديد خيسوس كاساس وكادره المساعد سيكونون بصحبة البعثة خلال الرحلة .

وأنهى المنتخب الوطني العراقي تحت قيادة راضي شنيشل الذي سيقود المنتخب خلال المباراتين، صباح امس الاحد، اخر وحداته التدريبية التي احتضنها ملعب الشعب الدولي.

وكشف مدرب المنتخب الوطني راضي شنيشل عن قائمة بأسماء 25 لاعبا سيمثلون المنتخب في مباراتي المكسيك والاكوادور في اسبانيا وتألفت من : جلال حسن ، دلوفان مهدي ، حسن أحمد ، هيران أحمد ، محمد قاسم ، حسين جبار ، حمزه عدنان ، إبراهيم بايش، علي فائز ، زيد تحسين ، أحمد عبد ألحسين ، علاء عباس ، حسن عبد الكريم ، شهاب رزاق ، أمجد عطوان ، أيمن حسين ، كرار عامر ، سجاد جاسم ، مناف يونس ، أحمد زيرو ، أحمد يحيى.

اضافة الى اللاعبين المحترفين الذين سيلتحقون بالمنتخب في المباراتين الوديتين أمام المكسيك والاكوادور في اسبانيا وهم ، الكسندر اوراها الآي فاضل عمار محسن امير العماري .

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