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في ديالى.. ثاني لعبة شعبية تهرب إلى المراكز الاهلية بسبب الإهمال الحكومي

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-13T14:18:40+0000
في ديالى.. ثاني لعبة شعبية تهرب إلى المراكز الاهلية بسبب الإهمال الحكومي

شفق نيوز/ أكد اتحاد لعبة  بناء الاجسام في ديالى، اليوم الثلاثاء، انتقال اللعبة من الأندية الرياضية الخاضعة للجنة الأولمبية الى القاعات والمراكز الاهلية بسبب انعدام الدعم الحكومي والفوائد المادية.

وقال رئيس الاتحاد محمد اقبال حسين لوكالة شفق نيوز، إن لعبة بناء الاجسام في ديالى تعد اللعبة الشعبية الثانية بعد كرة القدم، وتمتلك المحافظة سجلاً حافلاً بالإنجازات والحضور في المحافل المحلية والآسيوية والدولية الى جانب رفد المنتخبات الوطنية وبجميع الفئات باللاعبين الذين حصدوا الكثير من الجوائز والأوسمة.

واكد حسين، ان بناء الاجسام انتقلت من حضن الأندية الرياضية في المحافظة الى المراكز والقاعات الأهلية لفوائد مالية لأصحاب المراكز والقاعات وانعدام الدعم الحكومي من قبل الجهات المعنية وجميع السلطات المعنية، مستدركاً "هذه الظاهرة عامة في عموم المحافظات".

وانتقد حسين غياب الدعم المالي للعبة منذ 2014 بعدما كانت اللجنة الأولمبية تمنح أجور ورواتب لأقطاب اللعبة، ما دفع اتحاد بناء الاجسام في ديالى الى الاعتماد على التمويل الذاتي والخاص لتنظيم البطولات والفعاليات الخاصة باللعبة.

وبين ان لعبة بناء الاجسام في ديالى تفرعت الى 6 فروع وتمارس بشكل طبيعي ومتواصل في المراكز والقاعات خارج الأندية الرياضية .

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