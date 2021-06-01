سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في دوري اليد النسوي الممتاز.. فوز شهربان على المهناوية ونتائج كبيرة لفرق كوردستان

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-01T11:53:41+0000
في دوري اليد النسوي الممتاز.. فوز شهربان على المهناوية ونتائج كبيرة لفرق كوردستان

شفق نيوز/ حقق فريق شهربان من محافظة ديالى فوزه الأول في دوري اليد النسوي المقام حاليا في محافظة اربيل بعد تغلبه على فريق المهناوية من محافظة الديوانية 10-2.

وقال رئيس نادي شهربان لطيف خلف لوكالة شفق نيوز؛ إن الفريق حقق نتيجة معنوية مشجعة بعد خسارته الافتتاح امام اربيل 36-6 وامام فتاة كركوك 15-5 عازيا ذلك الى غياب الدعم المادة مقارنة بالدعم والاهتمام لفرق كوردستان في البطولة والتي حققت نتائج كبيرة وعريضة وابرزها اربيل وفتاة اربيل.

واضاف أن "مشاركتنا تمثل حضوراً مهما للرياضة النسوية في ديالى التي تعاني الإهمال والتهميش رغم الطاقات والمواهب الرياضية".

وأسفرت مباريات أمس من دوري اليد الممتاز عن فوز فريق فتاه اربيل على فريق فتاه كركوك ( 33 - 7 ) فوز فريق اربيل على فريق زانكو ( 27 - 15 ) فوز فريق شباب الحسين على فريق شهربان ( 15 - 5 ).

related

بعد استئناف دوري الصالات الممتاز.. شهربان يهزم الجنسية

Date: 2021-03-30 13:26:59
بعد استئناف دوري الصالات الممتاز.. شهربان يهزم الجنسية

درجال يعد ديالى باكمال المشاريع المتلكئة وحل مشاكل القطاع الرياضي

Date: 2020-08-21 09:19:14
درجال يعد ديالى باكمال المشاريع المتلكئة وحل مشاكل القطاع الرياضي

شظف العيش يدفع رياضيين رواد لمهن أخرى في ديالى

Date: 2020-10-22 14:58:40
شظف العيش يدفع رياضيين رواد لمهن أخرى في ديالى

ديالى.. استحداث نادٍ رياضي وخطط لتأسيس 3 أخرى

Date: 2020-10-23 15:25:11
ديالى.. استحداث نادٍ رياضي وخطط لتأسيس 3 أخرى

نادي خانقين الرياضي.. منجم المواهب والإنجازات يعاني الإهمال وغياب الدعم

Date: 2021-05-21 15:13:58
نادي خانقين الرياضي.. منجم المواهب والإنجازات يعاني الإهمال وغياب الدعم

رغم ضعف الإمكانيات.. ديالى يتطلع لبلوغ دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-05-30 07:34:01
رغم ضعف الإمكانيات.. ديالى يتطلع لبلوغ دوري الكرة الممتاز

شهربان يمنى بخسارة ثقيلة امام الشرقية الواسطي في دوري الصالات

Date: 2021-01-30 15:16:01
شهربان يمنى بخسارة ثقيلة امام الشرقية الواسطي في دوري الصالات