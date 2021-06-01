في دوري اليد النسوي الممتاز.. فوز شهربان على المهناوية ونتائج كبيرة لفرق كوردستان

شفق نيوز/ حقق فريق شهربان من محافظة ديالى فوزه الأول في دوري اليد النسوي المقام حاليا في محافظة اربيل بعد تغلبه على فريق المهناوية من محافظة الديوانية 10-2.

وقال رئيس نادي شهربان لطيف خلف لوكالة شفق نيوز؛ إن الفريق حقق نتيجة معنوية مشجعة بعد خسارته الافتتاح امام اربيل 36-6 وامام فتاة كركوك 15-5 عازيا ذلك الى غياب الدعم المادة مقارنة بالدعم والاهتمام لفرق كوردستان في البطولة والتي حققت نتائج كبيرة وعريضة وابرزها اربيل وفتاة اربيل.

واضاف أن "مشاركتنا تمثل حضوراً مهما للرياضة النسوية في ديالى التي تعاني الإهمال والتهميش رغم الطاقات والمواهب الرياضية".

وأسفرت مباريات أمس من دوري اليد الممتاز عن فوز فريق فتاه اربيل على فريق فتاه كركوك ( 33 - 7 ) فوز فريق اربيل على فريق زانكو ( 27 - 15 ) فوز فريق شباب الحسين على فريق شهربان ( 15 - 5 ).