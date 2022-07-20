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في دوري الناشئين.. حرمان القوة الجوية وتغريمه بسبب تزوير لاعب

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-20T14:42:08+0000
في دوري الناشئين.. حرمان القوة الجوية وتغريمه بسبب تزوير لاعب

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، معاقبة نادي القوة الجوية المنافس في دوري الاشبال بسبب إشراكه لاعبين خلافا للتعليمات، فيما تم اعتبار النادي خاسرا في مباراته المتجاوز فيها وتغريم لاعبه بخمسة ملايين دينار.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدَم إجتمعت لمناقشةِ عددا من الاعتراضاتِ المُقدمة من قبل بعض الأنديةِ، واتخذت فيها جملةً من القرارات".

واضاف الاتحاد ان"اللجنة ناقشت الاعتراضِ المُقدم من نادي الكهرباء على نادي القوة الجويّة ضمن مبارياتِ بطولة دوري الأشبال لكرةِ القدَم، وذلك لإشراك نادي القوة الجويّة بعضَ اللاعبين خلافاً للتعليماتِ وضوابط لجنةِ المُسابقات".

وتابع البيان ان "بعد اطلاعِ اللجنة على تفاصيل الاعتراض في أعلاه تمَّ استدعاءُ اللاعبين المُشار إليهم، وتدقيق الأوراقِ الثبوتيّة وإجراء التحقيق معهم، وتبينَ للجنة أن اللاعب الذي يحملُ الرقمَ (99) (أوريقد فتوح ملوكي) هو خارجُ الضوابط المسموح بها".

وقررت اللجنة وفقا لبيان الاتحاد "اعتبار نادي القوة الجويّة لفئةِ الأشبال خاسراً (0-3) أمام نادي الكهرباء، وذلك لإشراكه اللاعب في أعلاه خلافاً للوائحِ وتعليمات نظامِ المسابقة وحرمان لاعب نادي القوة الجويّة (أوريقد فتوح ملوكي) من اللعبِ خمس مبارياتٍ مع غرامةٍ ماليةٍ مقدارها (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 79/ انضباط".

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