في دوري المحترفين.. خبير رياضي يشخّص "خللاً خطيراً" فات على "لاليغا" والاتحاد العراقي

شفق نيوز/ شخّص الخبير القانوني بالشأن الرياضي الدولي نزار احمد خللاً خطيراً في توقيتات دوري المحترفين (نجوم العراق) التي أشرفت على تدوينها رابطة لاليغا الاسباني بالتنسيق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال نزار احمد لوكالة شفق نيوز؛ إن "بعد الإعلان عن روزنامة دوري المحترفين في احتفالية نظمها الاتحاد في بغداد وشهدت حضورا واسعاً، اعلن فيها الاتحاد العراقي لكرة القدم ان الدوري العراقي سيتضمن مباريات (بلي اوف) بين أول خمسة فرق بالدوري لتحديد المتأهلين للبطولات الاسيوية".

واضاف احمد؛ ان "الاتحاد حدد تموز من عام 2024 موعداً لانتهاء دوري المحترفين الدوري، مما يعني ان البلي اوف الذي أعلن عن إقامته الاتحاد للاندية الخمسة المتقدمة بعد انتهاء المنافسات، سيحدث خللاً مع التوقيتات الاسيوية"، مبيناً ان "الدوري العراقي ينتهي في الشهر السابع مما يعني ان منافسات البلي اوف في دوري العراق لايمكن ان ينتهي بنفس التوقيتات الآسيوية سيما وان الاندية المتأهلة لمسابقات الاتحاد الآسيوي سيتم التعرف عليها نهاية شهر تموز (السابع) من العام المقبل".

وتابع "هل يعلم رئيس الاتحاد عدنان درجال ومن معه من فريق عمل أشرف على وضع الروزنامة الخاصة بدوري المحترفين، أن آخر موعد لاخبار الاتحاد الاسيوي للاندية المرشحة والمرخصة لمسابقات الأخير هو يوم 28 /5 /2024 (أي قبل 5 أسابيع من تاريخ انتهاء الدوري العراقي وقبل 8 اسابيع (شهرين بالتمام والكمال) قبل الانتهاء من مباريات البلي اوف)".

ولفت الخبير الدولي إلى أن "أحد شروط المشاركة بمسابقات الاتحاد الاسيوي ان يكون النادي حاصل على احدى المراكز الاربعة الاولى وقانونا لا يجوز للحاصل على المركز الخامس الاشتراك بمسابقات الاتحاد الاسيوي كما اعلن الاتحاد دخول الخامس ايضا ضمن تنافس البلي اوف".

وأمس السبت قال الاتحاد العراقي لكرة القدم في احتفالية أقامها أن الآلية في إجراء القرعة تمت بعد العديد من الجلسات مع لاليغا ووزارة الشباب والرياضة، مؤكداً أنه منح لاليغا جميع التفاصيل، حتى تم إعلان قرعة دوري نجوم العراق للموسم 2024/2023 الذي سينطلق في 2023/10/26.