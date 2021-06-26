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في دوري الكرة الممتاز: الشرطة يعمق جراحات الطلبة

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-26T18:56:01+0000
في دوري الكرة الممتاز: الشرطة يعمق جراحات الطلبة

شفق نيوز/ ضيف ملعب الشعب الدولي اليوم السبت، مباراة جماهيرية جمعت فريق الشرطة وفريق نادي الطلبة.

وتقدم الشرطة بالنتيجة على فريق الطلبة في الشوط الأول بهدفين دون رد، سجلهما اللاعب امجد عطوان في الدقيقتين 10، 44 بينما أضاع لاعب الشرطة محمد داود ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الشوط ذاته.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني لتنتهي المباراة على حالها ويكسب الشرطة النقاط الثلاثة ويواصل الطلبة نزيف النقاط.

ورفع الشرطة رصيده للنقطة 65 بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 30 بالمركز الثامن عشر.

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