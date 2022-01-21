في ختام بطولة العراق للمصارعة الرومانية.. الاعظمية أولاً والصليخ ثانياً

شفق نيوز/ اختتمت منافسات المصارعة الحرة لبطولة أندية العراق بالمصارعة للأحداث، يوم الجمعة، والتي جرت في قاعة الاتحاد بمجمع ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة شعلان عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز، إن "النتائج الفرقية أسفرت عن تتويج فريق نادي الاعظمية اولا بعد ان جمع 210 نقاط".

واضاف ان "المركز الثاني للبطولة كان من نصيب فريق نادي الصليخ وجمع 170 نقطة، بينما حسم فريق نادي الديوان المركز الثالث برصيد 154 نقطة ، ثم فريق نادي صلاح الدين ثالث مكرر وجمع 100 نقطة".

وبين عبد الكاظم، أن "منافسات البطولة لفعالية الرومانية اقيمت نزالاتها يوم امس في المركز التخصصي لاتحاد الكرة ببغداد وتوج فريق نادي الجماهير بلقب البطولة".