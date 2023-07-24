في ختام الدوري العراقي الممتاز للتنس: الجيش بطلا وهبوط آليات الشرطة والجماهير

شفق نيوز/ اختتم على ملاعب التنس في العاصمة بغداد اليوم الاثنين، الدوري العراقي الممتاز للتنس للموسم 2022-2023.

وجمعت المباراة الختامية فريقي نادي الجيش ونادي الحشد الشعبي وانتهت بفوز الجيش بنتيجة 2-1 وتتويجه بلقب الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023

بينما كانت نتيجة مباراة الزوجي لصالح الجيش 7-5 ، 2-6 ، 11-9.

وكان تسلسل الفرق في نهاية الموسم 2022-2023 كما يلي :

الأول الجيش

الثاني الحشد

الثالث الحلة

الرابع الصيد

الخامس امانة بغداد

السادس اربيل

السابع نيشتمان

الثامن بيشمركة السليمانية

التاسع الكاظمية

العاشر الحر

بينما هبط فريقا نادي آليات الشرطة ونادي الجماهير الى الدرجة الاولى.