في حفل مهيب.. كريستيانو رونالدو: رفضت عروضاً من أندية أوروبية للانضمام إلى النصر السعودي

شفق نيوز/ كشف نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الثلاثاء، أنه رفض عروضاً من أندية أوروبية واختار الانضمام إلى نادي النصر السعودي.

وقدّم النادي السعودي لاعبه الجديد كريستيانو رونالدو، في ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، حيث امتلأت مدرجات ملعب النادي السعودي بالجماهير النصراوية التي توافدت لاستقبال "الدون".

وقبل انطلاقة الاحتفالية، نشر النصر في حسابه على تويتر صورة للاعبه البرتغالي الجديد وكتب بجوار صورة لملعبه الممتلئ بالمشجعين "الحدث المنتظر. حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميا".

واعتبر النصر، بطل الدوري السعودي 9 مرات، آخرها في 2019، صفقة رونالدو بمثابة "كتابة فصل تاريخي جديد".

وكتب النادي في بيان "بوجود رونالدو سنمضي قدماً، لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية، وللأجيال القادمة، وشهدت عملية بيع قمصان النصر الأساسية والاحتياطية إقبالاً غير مسبوق بعد الإعلان عن الصفقة".

وأعرب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بالانضمام إلى نادي النصر السعودي، لافتا إلى أنه فضل النصر عن العديد من الأندية الأوروبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس نادي النصر مسلي آل معمر بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال لاعب مانشستر يونايتد السابق "أنا سعيد أن أكون هنا، أعلم أن الدوري السعودي يتميز بتنافسية كبيرة، وأنا جاهز للانضمام للنصر".

وأضاف "رغم العقود الأوروبية التي قدمت لي اخترت نادي النصر السعودي".

وفي معرض رسالته لجمهوره في السعودية وحول العالم، قال رونالدو "حضرت هنا للعب والاستمتاع وللفوز ولأشارك في ثقافة النادي والبلد.. أسعى إلى تحطيم الأرقام القياسية مع النصر".

من جانبه، قال رئيس نادي النصر، مسلي ال معمر إن وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي إضافة مهمة"ـ، مضيفا "رونالدو ليس صفقة كورية فحسب بل يندرج ضمن روية التطوير".

قبيل حفل الاستقبال المرتقب الذي سينظمه نادي النصر السعودي، نشر النجم البرتغالي القادم للفريق، كريستيانو رونالدو، رسالة شكرها فيها العاصمة الرياض.

وكتب رونالدو على حسابه الرسمي بمنصة إنستغرام "شكرا للرياض على الاستقبال الدافئ. أتطلع إلى رؤيتكم في الملعب هذه الليلة".

وأرفق رونالدو المنشور بخمس صور من الاستقبال الذي حظي به لدى وصول إلى مطار الرياض، مساء الاثنين.

وحاز المنشور على تفاعل كبير وصل إلى أكثر من 11.7 مليون إعجاب.

ومن المقرر أن يقيم نادي النصر السعودي حفلا في استاد مرسول بارك بالعاصمة الرياض لاستقبال النجم البرتغالي.