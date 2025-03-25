في حديث خاص لشفق نيوز.. يونس محمود يخلي مسؤوليته عن نتائج المنتخب: اسألوا درجال

شفق نيوز/ أكد يونس محمود، النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أنه غير مسؤول عن النتائج السلبية للمنتخب الوطني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عدنان درجال، رئيس الاتحاد، يتحمل المسؤولية المطلقة في إدارة شؤون المنتخب، بما في ذلك القرارات الفنية المرتبطة بمستقبل المدرب الإسباني خيسوس كاساس.

وقال محمود في تصريح لوكالة شفق نيوز إن درجال أعلن، خلال الاجتماع الأخير لأعضاء الاتحاد، أنه سيتولى بمفرده إدارة الأمور الخاصة بالمنتخب الوطني، الأمر الذي وافق عليه جميع الأعضاء من دون أي تدخل منهم.

وأبدى محمود استغرابه من تحميله مسؤولية النتائج السلبية، مؤكداً أنه لم يتدخل في أي جانب من جوانب إدارة المنتخب بعد قرار درجال القاضي بتبني إدارة شؤونه لوحده.

وجاءت تصريحات محمود بالتزامن مع حديث بإقالة كاساس إثر تراجع نتائج المنتخب في الفترة الأخيرة، لاسيما الخسارة أمام المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم 2026.

ويأتي هذا القرار وسط انتقادات لاذعة طالت كاساس، بسبب إخفاق المنتخب العراقي في أكثر من مناسبة، ما أدى إلى تصاعد المطالبات الجماهيرية والإعلامية بإقالته.

أما منتخب العراق فواصل نزيف النقاط هذا الشهر بعد تعادله على ملعبه أمام الكويت بنتيجة 2/2 يوم الخميس الماضي، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة ويتراجع للمركز الثالث، ويهدد حظوظه في التأهل المباشر، حيث يتمركز أمامه منتخب الأردن (13 نقطة) ثم كوريا الجنوبية في الصدارة (16 نقطة).

وسيختتم المنتخب العراقي مشواره في هذه المرحلة من التصفيات باختبارين في غاية الصعوبة خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، حيث يستقبل كوريا الجنوبية يوم 5، ويحل ضيفا على الأردن بعدها بـ5 أيام.