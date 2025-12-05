في حال تأهله لكأس العالم.. القرعة تضع العراق في مجموعة الموت

شفق نيوز- واشنطن

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2026، والتي يحتضنها مركز "جون كينيدي للفنون" في العاصمة الأميركية واشنطن، مساء اليوم الجمعة، عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج في حال فوزه بالملحق العالمي على بوليفيا أو سورينام.

وحضر القرعة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ممثلاً عن المنتخب العراقي الذي يسعى للتأهل الى المونديال من خلال تحقيق الفوز بمباراة الملحق العالمي بلقاء أما منتخب بوليفيا أو سورينام مطلع نيسان/أبريل المقبل.

ويتواجد المنتخب العراقي لكرة القدم في المستوى الرابع قبل سحب قرعة كأس العالم 2026.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حدد يوم 1 من شهر نيسان/أبريل 2026 موعداً لإقامة مباراة المنتخب العراقي على ملعب "مونتيري" في المكسيك عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت بغداد أمام الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام.

كما حدد الاتحاد الدولي على نفس الملعب "مونتيري" إقامة مباراة بوليفيا وسورينام الفاصلة في الساعة 2 فجراً بتوقيت بغداد يوم 27 من شهر آذار/مارس 2026 والتي ستحدد نتيجتها الفريق الذي سيواجه العراق يوم 1 نيسان/أبريل المقبل.

وقسمت المنتخبات الى 12 مجموعة، ‏بينما ستقام 104 مباريات حيث سيشارك 48 منتخباً للمرة الأولى، في كأس العالم، بدلاً من 32 كما كانت الحال منذ 1998، كما ستكون هذه النسخة الأولى التي تستضيفها 3 دول في وقت واحد، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للفترة من 11 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو.

وسيعبر المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور التالي، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ليكتمل عدد المتأهلين إلى 32 فريقاً في أول نسخة تتضمن دور الـ32.