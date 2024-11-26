‏في أجواء ممطرة.. أربيل يتغلب على الحدود بثلاثية بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق أربيل على ضيفه الحدود، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب فرانسو حريري عند الساعة 7:30 مساءً وانتهت لصالح أربيل بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أربيل بهدفين دون مقابل سجل الهدف الأول يوسف بن سودا في الدقيقة 14، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب كولين إندرسون في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني قلص فريق الحدود النتيجة بتسجيل هدفه في الدقيقة 66، وأضاف أربيل هدفه الثالث في الدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة رفع أربيل رصيده للنقطة 14 بالمركز الخامس، وبقي فريق الحدود يعاني بالمركز الأخير بدون نقاط.