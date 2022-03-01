في إجراء غير مسبوق.. الشباب والرياضة تستعين بشركات "أجنبية" لتنظيم مباراة العراق والامارات

شفق نيوز / اعلنت وزارة الشباب والرياضة، يوم الثلاثاء، أنها ستتفق مع شركات متخصصة بالمباريات والبطولات الدولية لتنظيم لقاء منتخبي العراق والامارات المقررة في 24 من شهر آذار الحالي ببغداد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وفيما دعت الجماهير العراقية لتقدير الطاقة الاستيعابية الملعب، أكدت بدء العمل في ملعب المباراة للتهيئة للقاء المرتقب.

وقال مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بالوزارة طالب الموسوي لوكالة شفق نيوز ان "الوزارة ارتأت أن تتفق مع شركة اجنبية متخصصة بتنظيم المهرجانات والمباريات والبطولات الكروية لتنظيم المباراة المرتقبة في ملعب المدينة ببغداد شرط ان ترافقهم كوادرنا الفنية من العاملين في الوزارة لاكتساب الخبرة"، مبينا أن في "حال عدم التوصل لاتفاق مع الشركة فسيتم الاستعانة مع خبراء من خارج العراق لهم خبرة بتنظيم المباريات الدولية".

وأضاف الموسوي أن "الوزارة بالتنسيق مع دائرتنا وضعت خطة متكاملة تشمل الجوانب الامنية والصحية وانسيابية دخول وخروج الجمهور وتهيئة كل الأمور التنظيمية الاخرى"، مشيرا الى ان "كوادر الدائرة باشرت عملها متخذة ملعب المدينة مقرا لها اعتباراً من هذا اليوم من أجل التهيئة بشكل جيد قبل اللقاء المرتقب أن اللقاء مهم بالنسبة للعراق و سيكون متابعاً من كافة أنحاء العالم وسيتم من خلاله تقييم عملنا من جانب الاتحادين الدولي والاسيوي وعليه لابد من وضع خطة متكاملة تنجح مهمتنا".

واشار الموسوي الى اننا "سنواجه صعوبة في دخول الجمهور لأن الملعب يستوعب 32 الف متفرجاً وان المسموح في اللقاء حدد بـ 27 الف متفرج، وان نسبة كبيرة تفوق هذا العدد بعشرات المرات ستسعى الدخول للملعب ومتابعة المباراة والحدث المهم التي تشهده العاصمة بغداد بعد غياب سنوات طويلة ، لكن نأمل من جمهورنا العزيز التعاون معنا بهذا الجانب وتقدير ظروفنا وحجم الملعب".

وتابع الموسوي قائلا ان "الملعب وباقي الملاعب التابعة للوزارة بحاجة الى ادامة وتجديد مستمر وهذا لا يتحقق بوارداتها غير الكافية بل تحتاج الى دعم حكومي كبير لتكلفة نفقات الملاعب وننتظر هذا الدعم "، موضحاً أن "الملاعب بحاجة لشركات تنظيف وتشغيل لكن عدد العاملين لدينا قليل لا تتمكن القيام بكل تلك الأعمال".

وكان وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال هنأ، أمس الاثنين، الجماهير الرياضية العراقية لعودة العراق لاستضافة المباريات الدوليّة بعد غياب دامَ 21 عاماً، وفيما بيّن أن خطوة رفع الحظر جاءت بعد قناعة الاتحاد الدولي بقدرة العراق على تضييف المباريات الدولية، وبدأت بإقامة نهائي بطولة غرب آسيا للشباب ببغداد، أكد دعوة رئيس الاتحادين الدولي والاسيوي لحضور مباراة العراق المقبلة مع الامارات لحسابِ تصفياتِ كأس العالم 2022.

وكان الاتحاد الدولي طلب من الاتحاد العراقي ان يكون الحضور الجماهيري لمباراة الإمارات بنسبة %50 الى 70‎%‎ من سعة الملعب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق ، في 27شباط، على اقامة مباراة العراق والامارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في يوم 24 من شهر آذار/ مايس المقبل في ملعب المدينة ببغداد.