في ثاني أيامها.. شفق نيوز تواكب بطولة العراق المفتوحة للغولف بأربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

تتواصل منافسات بطولة العراق المفتوحة للغولف، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لليوم الثاني على التوالي، في مبادرة هي الأولى من نوعها.

وكالة شفق نيوز واكبت فعاليات البطولة التي انطلقت صباح يوم أمس الاثنين، وتواصلت منافساتها اليوم الثلاثاء، وستستمر حتى يوم الجمعة المقبل السابع من الشهر الجاري، في ملعب أربيل هيلز للجولف.

وجمعت البطولة عدداً من الرياضيين ومحبي اللعبة، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العراقي للغولف ومسؤولين في القطاع الرياضي، والقناصل والدبلوماسيين، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

البطولة أُقيمت في محافظة أربيل، بتنظيم من الاتحاد العراقي للغولف، وبالتنسيق مع المديرية العامة للرياضة في أربيل، في محاولة لتطوير هذه الرياضة في إقليم كوردستان والعراق عموماً، وتعزيز حضورها ضمن الأنشطة الرياضية المتنوعة التي تستضيفها المدينة.

وتُقام البطولة وفقًا لقواعد الاتحاد العراقي للغولف المعتمدة من قِبل هيئة تنظيم الغولف (R&A)، والقواعد المحلية لملعب أربيل هيلز للغولف المعتمدة من قِبل اللجنة التنفيذية للبطولة.

وستكون القواعد المحلية متاحة خلال الجولة التدريبية الرسمية لهذه الفعالية المُدرجة ضمن تصنيف WAGR العالمي للغولف للهواة.