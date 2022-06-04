في ثاني مبارياته.. الأولمبي العراقي يتعادل مجدداً بنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة

شفق نيوز/ تعادل المنتخب الاولمبي العراقي مع نظيره الاسترالي بهدف واحد لكل منهما، يوم السبت، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا دون 23 سنة.

وسجل المنتخب الاولمبي الاسترالي اولاً عن طريق الي كول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وفي الدقيقة 56 سجل الاولمبي العراقي هدف التعديل عن طريق حسن عبد الكريم.

ولعب الفريق الاسترالي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 15 من الشوط الأول حتى نهاية اللقاء بعد طرد لاعب المنتخب الاسترالي كونسي اينج.

ونزل المنتخب الاولمبي العراقي بتشكيلة تألفت من حسن احمد لحراسة المرمى، ولخط الدفاع ميرخاس دوسكي، وحسن رائد، واحمد نعيم، ومحمد الباقر كريم، وحسين عمار، ولخط الوسط منتظر محمد، ومؤمل عبد الرضا، ومنتظر عبد الامير، وحسن عبد الكريم، وللهجوم وكاع رمضان.

وجرت مباراة الأولمبيين العراقي والاسترالي في تمام الساعة 4:00 عصر اليوم في اوزبكستان.