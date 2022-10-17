في بغداد ومدريد .. اتحاد الكرة يوقع اتفاقية تعاون مع رابطة الدوري الإسباني

شفق نيوز / أعلن الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقيةَ تعاونٍ مع رابطةِ الدوري الإسبانيّ لكُرةِ القدم في مقرها بالعاصمةِ الإسبانيّة مدريد، على أن يتمَّ توقيعُ العقد بين الطرفين في العاصمةِ بغداد.

ووفق بيان الاتحاد فقد "تضمنت الاتفاقيةُ التعاونَ ما بين الطرفين لإقامةِ رابطةِ دوري المحترفين في العراق ومشروع الحلم للفئاتِ العمريّةِ من أجل تَطويرِ الكُرةِ العراقيّةِ بما يخدمُ المنتخباتُ الوطنيّة وأندية الدوري".

ووقعَ الاتفاقية من الجانب العراقي وزيرُ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم "عدنان درجال"، ومن الجانبِ الإسباني المُدير التنفيذيّ للرابطةِ الإسبانيّة "اوسكار مايو"، بتواجدِ السفير العراقي في إسبانيا صالح التميمي وعُضو اتحاد الكرة يحيى زغير ورئيس نادي الكهرباء علي الأسدي.

وأضاف الاتحاد؛ أن "هذه الاتفاقيةُ تأتي لتدعيمِ كرتنا وتطوير الخبراتِ العراقيّة بما ينسجمُ مع التطورِ الحاصلِ على مُستوى العالم، والفائدة المُكتسبة من خلال التعاونِ مع جهاتٍ رياضيّةٍ عالميّةٍ لها باعٌ طويلٌ في مجالِ كرةِ القدم وحققت الكثيرَ من الإنجازاتِ على صعيدِ الدوري والعمل في مجالِ الفِئات العمريّة".

من جهة اخرى بَحث وزير الشَباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم "عَدنان درجال"، مع رئيسِ الاتحادِ الإسبانيّ لكُرةِ القدم "لويس روبياليس" تعزيزَ العلاقات الثنائيّةِ في المَجالاتِ الرياضيّةِ عُموماً واللعبة على وجهِ الخُصوص.

جاءَ ذلك أثناء اللقاءِ الذي جمعَ درجال بروبياليس، وناقشا العديدَ من المَواضيع، وتطرقا إلى تقديمِ الدعمِ للمُنتخبِ الوطنيّ العراقيّ وكيفيّة مساعدته من الجوانب الفنيّة في المرحلةِ المُقبلةِ من أجل الارتقاءِ بنتائجه على المُستوياتِ المُختلفة، الإقليميّة والقاريّة والعالميّة.

ووجّهَ وزيرُ الشَباب والرياضة رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم "عدنان درجال" دّعوةً إلى رئيسِ الاتحادِ الإسباني "روبياليس" لزيارةِ العراق والذي بدوره أبدَى موافقته على تَلبِيةِ الدعوة .