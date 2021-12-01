في بغداد.. سعر بطاقة مباراة العراق ولبنان يقفز عشرة أضعاف (صور)

شفق نيوز/ قفز سعر بطاقة مباراة منتخبيّ العراق ولبنان في نهائي بطولة غرب آسيا للشباب، يوم الأربعاء، إلى عشرة أضعاف ليصل لـ50 ألف دينار للبطاقة الواحدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن سعر بطاقة الدخول إلى ملعب المدينة الدولي شرقي بغداد الذي سيحتضن المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا للشباب هو خمسة آلاف دينار، إلا أن البطاقات نفذت جميع منفذ صباح اليوم، للملعب الذي يتسع لـ32 ألف متفرج.

وبين أن منافذ خاصة في ملعب الشعب الدولي بدأت في الساعة العاشرة من صباح اليوم ببيع بطاقات المباراة ولم تمضي سوى ساعات قليلة حتى نفذت جميع البطاقات، حيث قامت مجاميع بشراء تذاكر المباراة وبدأ بيعها في السوق السوداء بسعر 15 ألف دينار للبطاقة الواحدة وبعد تزايد الاقبال ارتفع السعر الى 25 الف دينار، ليصل عصر اليوم الى 50 الف دينار للبطاقة.

وتوافدت الجماهير العراقية منذ صباح اليوم على ملعب المدينة الدولي لحضور المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشباب التي تجمع منتخب شباب العراق ونظيره اللبناني في الساعة السابعة مساءً.