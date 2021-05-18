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في بغداد.. انطلاق بطولة العرب للقوس والسهم الأسبوع المقبل

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-18T11:36:31+0000
في بغداد.. انطلاق بطولة العرب للقوس والسهم الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أكد موفق عبد الوهاب مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الشباب والرياضة أكملت جميع اللجان الخاصة لبطولة العرب للقوس والسهم التي ستنطلق في بغداد للمدة من الرابع والعشرين حتى الحادي والثلاثين من شهر أيار الجاري في العاصمة بغداد وبمشاركة تسعة منتخبات عربية.

وقال عبد الوهاب لوكالة شفق نيوز؛ إن البطولة ستقام بالتنسيق مع الاتحادين العربي والعراقي للعبة، مبينا أن البطولة ستنال دعم وزير الشباب عدنان درجال الذي يتابع جميع التحضيرات وباقي التفاصيل بغية إنجاح البطولة بالشكل الأمثل.

وأشار الى أن الملاك المتقدم في الوزارة من المديرين العامين باشروا عملهم فعليا لتهيئة الجوانب التنظيمية للبطولة، بتنسيق تام مع رئيس اتحاد اللعبة سعد المشهداني.

ولفت الى ان البطولة ستنطلق رسمياً الاسبوع المقبل وستكون بإشراف الاتحادين العربي والدولي كونها مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، مشيرا الى ان الوزارة وحسب توجيه الوزير درجال جميع إمكاناتها من أجل انجاحها بالشكل الذي يعكس صورة طيبة للعراق.

وأشار الى أن استقبال الأشقاء سيكون بأعلى درجات التنسيق مع الاتحاد العراقي للقوس والسهم، وفق ما تقتضيه الأنظمة، موضحاً انه تم تحديد ملعب الشعب الدولي وساحة الاحتفالات المركزية لاستضافة تصفيات ونهائيات البطولة.

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