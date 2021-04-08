سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في انطلاق الجولة الـ27.. القاسم يعادل الحدود في الوقت القاتل

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-08T14:10:57+0000
في انطلاق الجولة الـ27.. القاسم يعادل الحدود في الوقت القاتل

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس، مباراة واحدة في الساعة الثالثة عصرا بانطلاق الجولة الـ27 لدوري الكرة الممتاز ، بين فريقي نادي الحدود وضيفه القاسم والتي احتضنتها ملعب التاجي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء انتهى بالتعادل الايجابي 2-2.

وأضاف؛ أن هدفي الحدود جاءا عن طريق لاعب الحدود منار طه في الدقيقتين 29 و 32 من الشوط الأول، بينما جاء هدف القاسم الاول عن طريق سراج الدين صباح في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وتابع؛ ان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، تمكن المحترف السنغالي ديمبا من تسجيل هدف التعادل في وقت قاتل من المباراة حيث كانت النقاط الثلاث قريبة من الحدود.

وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده للنقطة الـ20 نقطة بالمركز التاسع عشر، وبقى رصيد القاسم عند النقطة الـ23 نقطة بالمركز الثامن عشر.

related

التطبيعية تقرر منح أندية الدوري العراقي جزءا من حقوق البث

Date: 2020-12-09 14:26:33
التطبيعية تقرر منح أندية الدوري العراقي جزءا من حقوق البث

قحطان جثير يكثف متابعته للدوري الممتاز: أبحث عن مواهب صاعدة

Date: 2021-02-12 17:10:05
قحطان جثير يكثف متابعته للدوري الممتاز: أبحث عن مواهب صاعدة

فوز الميناء والكرخ وتعادلان في انطلاق الجولة الخامسة عشر لدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-01-21 13:45:34
فوز الميناء والكرخ وتعادلان في انطلاق الجولة الخامسة عشر لدوري الكرة الممتاز

نفط الوسط ينوي معاقبة "أشباه اللاعبين" ويتمسك بـ"شهد"

Date: 2021-03-01 05:10:26
نفط الوسط ينوي معاقبة "أشباه اللاعبين" ويتمسك بـ"شهد"

تعادل اربيل مع النجف بدوري الكرة العراقي

Date: 2019-06-24 21:10:53
تعادل اربيل مع النجف بدوري الكرة العراقي

لظرف طارىء.. المسابقات تغيّر مشرف لقاء نفط ميسان والنجف

Date: 2021-03-16 13:25:49
لظرف طارىء.. المسابقات تغيّر مشرف لقاء نفط ميسان والنجف

الزوراء يفلت من خسارة اكيدة ويدرك التعادل في الوقت القاتل

Date: 2021-02-05 16:46:49
الزوراء يفلت من خسارة اكيدة ويدرك التعادل في الوقت القاتل

النجف يجتاز الكرخ في مباراة مؤجلة بدوري الكرة العراقي الممتاز

Date: 2021-01-11 13:16:12
النجف يجتاز الكرخ في مباراة مؤجلة بدوري الكرة العراقي الممتاز