في انطلاق الجولة الـ27.. القاسم يعادل الحدود في الوقت القاتل

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس، مباراة واحدة في الساعة الثالثة عصرا بانطلاق الجولة الـ27 لدوري الكرة الممتاز ، بين فريقي نادي الحدود وضيفه القاسم والتي احتضنتها ملعب التاجي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء انتهى بالتعادل الايجابي 2-2.

وأضاف؛ أن هدفي الحدود جاءا عن طريق لاعب الحدود منار طه في الدقيقتين 29 و 32 من الشوط الأول، بينما جاء هدف القاسم الاول عن طريق سراج الدين صباح في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وتابع؛ ان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، تمكن المحترف السنغالي ديمبا من تسجيل هدف التعادل في وقت قاتل من المباراة حيث كانت النقاط الثلاث قريبة من الحدود.

وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده للنقطة الـ20 نقطة بالمركز التاسع عشر، وبقى رصيد القاسم عند النقطة الـ23 نقطة بالمركز الثامن عشر.