في الإمارات.. المنتخب العراقي للصالات يلاعب نظيره الفيتنامي ودياً

شفق نيوز/ يخوضُ المنتخب العراقي لكرة الصالات، عصر اليوم الاثنين، ثاني لقاءاته الودية أمام المنتخب الفيتنامي في صالة خورفكان بمدينة الشارقة الاماراتية الساعة الثالثة عصرا بتوقيت بغداد، الرابعة بتوقيت الإمارات.

وتدخلُ هذه المباراة ضمن استعدادات منتخبنا لمواجهتي نظيره المنتخب التايلاندي في الملحق الآسيوي المؤهل الى كأس العالم.

والمنتخب الفيتنامي تنتظره هو أيضا مباراتان ضمن الملحق الآسيوي أمام المنتخب اللبناني الشقيق. وقد أدى لاعبو المنتخب العراقي، عصر أمس الأحد، تدريباتهم اليومية في المعسكر الإعدادي المقام حاليا في دولة الإمارات والذي بدأ بتمارين الإحماء، وبعد ذلك تم تقسيم اللاعبين على مجموعتين لتطبيق الواجبات المنوطة بهم.

وقامَ مدرب المنتخب "هيثم عباس بعيوي" بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في اللقاء الودي السابق أمام الإمارات، والعمل على تلافيها وتجنب الوقوع فيها بالمباريات المقبلة.