في الوقت القاتل.. مانشستر سيتي يهزم إيفرتون بثنائية

شفق نيوز/ خطف مانشستر سيتي، يوم السبت، الفوز من إيفرتون في الوقت القاتل بعد تسجيله هدفين متأخرين على مضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز باستاد غوديسون بارك، ليقطع خطوة أخرى نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.

وسجل نيكو أوريلي الهدف الأول (الدقيقة 84) من مسافة أربعة أمتار بعد أن استقبل تمريرة عرضية منخفضة من ماتيوس نونيز قبل أن يضيف ماتيو كوفاتشيتش الهدف الثاني (الدقيقة 92) من على حافة منطقة الجزاء ليؤكد الفوز.

وواجه مانشستر سيتي صعوبات لمدة 85 دقيقة إذ عانى من أجل صناعة فرص واضحة فيما سدد جيمس تاركوفسكي في القائم برأسه من ركلة ركنية في الشوط الأول لصالح إيفرتون الذي يبقى في المركز 13 برصيد 38 نقطة من 33 مباراة.

وتقدم مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة من 33 مباراة متقدما بأربع نقاط على تشيلسي صاحب المركز السادس وأستون فيلا السابع لكنه لعب مباراة أكثر.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.