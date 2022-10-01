في الوقت الضائع.. الديوانية تسجل 3 محترفين برازيليين للنادي

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي الديوانية، يوم السبت، تسجيل لاعبين برازيليين محترفين ليكونوا ضمن فريق الديوانية بشكل رسمي قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات.

وقال مدرب الديوانية، الفريق سامر سعيد، لوكالة شفق نيوز، إن "محترفي الديوانية البرازيليين (كارل جونيور) و(فيكتو كوستا) و(كلاوديو دى سوزا) تم تسجيلهم ضمن فريق نادي الديوانية قبل غلق باب الانتقالات المقرر هذا اليوم".

وأضاف أن "جهوداً كبيرة بذلت من خلال التواصل مع عضو ادارة زاخو السابق (طه حكيم) الذي كان له الدور الكبير في انجاز المهمة، وذلك بعد قرار رفع الحظر الدولي على نادي الديوانية، ليتم الحصول على بطاقات اللاعبين البرازيليين الدولية، والتي وصلت في غضون ساعة، وتم إنجاز كل شيء وتسجيلهم في اتحاد الكرة العراقي خلال ساعتين".

وأوضح أن "طه حكيم لم يقتصر مع الديوانية في المساعدة، اذ تواصل بشكل شخصي من خلال علاقاته الواسعة وخبرته الادارية الطويلة مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وفي ذات الوقت التواصل ايضاً مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، ليتم إدخال المعلومات واستحصال موافقة الاتحاد البرازيلي خلال دقائق، ومن ثم طلب الاتحاد العراقي بطاقات اللاعبين البرازيليين الدولية وتم ذلك بفترة قصيرة جداً".

يذكر أن لجنة التراخيص التابعة لاتحاد الكرة العراقي، أغلقت أبوابها ومنحت الرخصة لـ 19 نادياً ولم تمنحها لغاية الآن لنادي الديوانية، لعدم إكماله معايير الرخصة الآسيوية.