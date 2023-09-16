في المشاركة الأولى له.. صافرات استهجان من جماهير الهلال تجاه نيمار (فيديو)

شفق نيوز/ علت صيحات الاستهجان من قبل جمهور نادي الهلال السعودي تجاه النجم البرازيلي نيمار بعد امتناعه عن تنفيذ ضربة جزاء مع ظهوره لأول مرة بقميص الفريق مساء أمس الجمعة.

واكتسح الهلال ضيفه الرياض 6-1، في مباراة شهدت المشاركة الأولى للنجم البرازيلي نيمار، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وشارك نيمار بديلاً في الدقيقة 64 بدلاً من مواطنه ميشيل ديلغادو، عندما كانت النتيجة لتقدم فريق الهلال بهدفين نظيفين.

ونجح نيمار بمجرد دخوله في صناعة هدفين والتسبب بركلة جزاء كانت هي السبب في صيحات الاستهجان التي أطلقتها جماهير الهلال.

فبدلاً من تنفيذها، منح الساحر البرازيلي الكرة لزميله في الفريق سالم الدوسري، الذي سددها بنجاح في الدقيقة 87.

ويبدو أن الجماهير كانت ترغب في رؤية نيمار يسجل هدفه الأول مع الفريق السعودي، حيث علت الصيحات التي تنادي باسمه بعد تركه الكرة لزميله، إلا أنه لم يأبه لذلك.

وانتقل نيمار هذا الصيف إلى الهلال قادماً من باريس سان جيرمان، حيث أفادت تقارير محلية أنه سيتقاضى راتباً ضخماً مقدراً بـ100 مليون يورو، بما يعادل 109 ملايين دولار سنوياً في عقد يمتد لعامين، ومثلها دفعها الهلال لنادي باريس سان جرمان كرسوم انتقال.