في المدرجات والترتيب.. دهوك "يشعل" الصراع في دوري نجوم العراق بعد قهر "غزلان البادية"

شفق نيوز/ فاز فريق نادي دهوك، اليوم الجمعة، على ضيفه نادي النجف بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعبه عند الساعة السابعة.

تقدم نادي دهوك في نهاية الشوط الأول بهدف سجله المحترف عثمان ساني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 44، وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى ليحصد دهوك نقاط المباراة كاملة، لتحتفل جماهيره بهذا الفوز "بشكل هستيري" على المدرجات.

وبهذا الفوز فقد ارتقى نادي دهوك الى وصافة الترتيب بـ 11 نقطة بعد القوة الجوية ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.