في اللقاء المرتقب.. كريم بنزيمة أمام فرصة لتحطيم رقمين لرونالدو

شفق نيوز/ يملك مهاجم ريال مدريد الإسباني، الدولي الفرنسي، كريم بنزيمة، فرصة تحطيم رقم قياسي لزميله السابق في النادي الملكي، الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عندما يخوض المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، السبت، ضد ليفربول الإنكليزي في باريس.

ويتصدر بنزيمة لائحة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 15 هدفا، بينها 10 أهداف في الأدوار الإقصائية ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي ومانشستر سيتي الإنكليزيين، وهي الغلة ذاتها الذي سجلها رونالدو موسم 2016-2017.

كما يتخلف بنزيمة بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد في المسابقة القارية العريقة (17 هدفا) والذي حققه الدون البرتغالي في موسم 2013-2014.

ويتفوق بنزيمة بفارق هدفين على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الدولي البولندي، روبرت ليفاندوفسكي (13 هدفا) علما أنهما يتقاسمان المركز الثالث على لائحة الهدافين التاريخيين للمسابقة (86 هدفا لكل منهما) بفارق كبير خلف رونالدو المتصدر (140 هدفا) والأرجنتيني ليونيل ميسي الثاني (125).

وفي صفوف ليفربول، سجل مهاجماه الدوليان، المصري، محمد صلاح والسنغالي، ساديو ماني، 13 هدفا، بينها ثمانية لـ"الفرعون الصغير".

وسبق لصلاح وماني التألق في مباراة نهائية للمسابقة الأم حيث افتتح المصري التسجيل في مرمى توتنهام الإنكليزي في نهائي نسخة 2019 عندما ظفر ليفربول باللقب القاري السادس في تاريخه، فيما هز السنغالي الشباك في نهائي نسخة 2018 وتحديدا مرمى ريال مدريد عندما أدرك التعادل في المباراة التي فاز بها النادي الملكي (3-1) وتوج بلقبه الثالث تواليا والثالث عشر في تاريخه.

وهزّ ماني الشباك في ذهاب ربع النهائي ضد بنفيكا البرتغالي في لشبونة (3-1) وذهاب وإياب نصف النهائي ضد فياريال الإسباني (2-صفر و3-2).

ترتيب الهدافين موسم 2021-2022:

15 هدفا: الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)

13 هدفا: البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني)

11 هدفاً: العاجي سيباستيان هالر (أياكس أمستردام الهولندي)

8 أهداف: المصري محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي)

7 أهداف: الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنكليزي)، الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ الألماني)

6 أهداف: الهولندي أرنو دانجوما (فياريال الإسباني)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان الفرنسي)، الأوروغوياني داروين نونييس (بنفيكا البرتغالي)، الألماني لوروا سانيه (بايرن ميونيخ).

5 أهداف: السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جرمان)، البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول)، البرازيلي رودريغو (ريال مدريد)

4 أهداف: الكولومبي لويس دياس (بورتو البرتغالي ثم ليفربول)، البرازيلي غابريال جيزوس (مانشستر سيتي الإنكليزي)، البرتغالي غونسالفيش (سبورتينغ البرتغالي)، الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، الألماني توماس مولر (بايرن ميونيخ)، الألماني تيمو فيرنر (تشلسي الإنكليزي)

لائحة أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا منذ 1992/1993 (دون الأدوار التمهيدية):

1. البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنكليزي) 140 هدفاً

2. الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جرمان الفرنسي) 125 هدفا

3. الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني) 86 هدفا، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني) 86 هدفا

5- الإسباني راوول غونساليس 71 هدفا

6. الهولندي رود فان نيستلروي 56 هدفا

7. الألماني توماس مولر (بايرن ميونيخ) 52 هدفا

8. الفرنسي تييري هنري 50 هدفا

9- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان الإيطالي) 48 هدفا، الاوكراني اندري شفتشنكو 48 هدفا