في اللحظات الأخيرة.. فشل ادارة نادي الميناء في التعاقد مع المدرب أمين فيليب

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الميناء الرياضي، مساء اليوم الاثنين، فشل إتمام العقد مع المدرب أمين فيليب لقيادة فريقها الكروي في المرحلة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال المتحدث الرسمي باسم النادي، حيدر الحمود، لوكالة شفق نيوز، ان "المفاوضات مع المدرب امين فيليب وصلت لطريق مسدود ليتم الغاء الموضوع من الاساس بعد ان كانت المفاوضات قد وصلت لمراحل متقدمة".

وبين ان "الادارة والمدرب فيليب لم يتفقا على بعض النقاط التي وقفت عائقاً أمام إبرام العقد رسمياً".

واشار الحمود الى ان "إدارة النادي ستناقش وضع الفريق وكيفية إدارته وتسمية المدرب الذي سيقوده للمرحلة المقبلة"، مضيفة ان "الفريق حاليا بدون مدرب وستكون هنالك اجتماعات مكثفة للإدارة لاختيار الأنسب لقيادة الفريق".

وأعلنت إدارة نادي الميناء في وقت سابق اليوم، عن إقالة المدرب هاتف شمران بشكل رسمي، وتسمية المدرب أمين فيليب، خلفاً له، لقيادة الفريق الكروي للمرحلة المقبلة، بمساعدة العاجي كارين جوريس.

وكان فيليب، قد حصل على لقب الدوري الأردني مع فريق الرمثا، ويعد أحد تلاميذ عمو بابا.

ويحتل فريق الميناء، في الوقت الحالي، المركز 19 في ترتيب الدوري العراقي الممتاز، برصيد 14 نقطة، بعد ختام المرحلة الأولى.