"في اللحظات الأخيرة".. "أتاتورك" يتسبب بإلغاء نهائي السوبر التركي في السعودية

شفق نيوز/ أفادت محطة (إن.تي.في) التركية، بأن نهائي كأس السوبر المحلية الذي كان من المقرر أن يقام في العاصمة السعودية الرياض بين غلطة سراي وفناربخشة اليوم الجمعة ألغيت بعد خلاف بين الناديين والسلطات السعودية.

وذكرت تقارير إخبارية أن الخلاف بدأ في ظل مزاعم بأن النشيد الوطني التركي لن يعزف، وتقارير تفيد بأن المسؤولين السعوديين لن يسمحوا للاعبين بارتداء قمصان تحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة قبل انطلاق المباراة.