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في السليمانية.. معسكر داخلي لمنتخب السلة استعدادا لبطولة غرب آسيا للناشئين

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-01T07:49:52+0000
في السليمانية.. معسكر داخلي لمنتخب السلة استعدادا لبطولة غرب آسيا للناشئين

شفق نيوز/ يتوجه المنتخب العراقي للناشئين لكرة السلة اليوم الأحد، الى دربنديخان بمحافظة السليمانية  للدخول في معسكر داخلي استعدادا للاستحقاق الآسيوي المقبل.

وقال عهد فالح المنسق الاعلامي لاتحاد السلة لوكالة شفق نيوز؛ ان الفريق سيبدأ رحلته الإعدادية مساء اليوم وأن الاتحاد امن للفريق عدد من اللقاءات الودية خلال المعسكر للوقوف على جاهزية الفريق وهلف الانسجام بين اللاعبين.

واشار الى ان الهدف من المعسكر هو استعداد المنتخب قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة اقامتها في الاردن للمدة العاشر ولغاية الرابع عشر من شهر ايار الحالي. 

وبين ان الجهاز الفني اعلن التشكيلة النهائية للمنتخب والتي ضمت 12 لاعباً هم سفيان ابراهيم وسامر تغلب وانس اياد وكيانوش سربست وعبد الله مرتضى وعلي سامر وحسن صاحب وحسنين علاء وعلي علاء وحسين علي ذياب ونور أدهم.

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