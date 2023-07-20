في السليمانية.. انطلاق بطولة أندية العراق للشابات للكرة الطائرة غداً

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الخميس، عن موعد انطلاق منافسات بطولة أندية العراق للشابات في قاعة السليمانية بمشاركة عشرة اندية تمثل المحافظات العراقية.

وقال مدير ادارة الاتحاد صبيح حنتوش، لوكالة شفق نيوز، ان "السليمانية تستضيف بطولة اندية العراق للشابات بمشاركة عشرة اندية هي، فتاة اربيل، والسليمانية، واكاد عينكاوا، وافروديت، والخالص، وسولاف، والشورجة، ودربنديخان، وقره قوش، وطق طق".

وأضاف "البطولة ستنطلق يوم غد الجمعة وتجري قرعة الفرق المتبارية العشرة التي ستخوض منافساتها في قاعة السليمانية".

وتابع "ستوزع الاندية المشاركة في المنافسات على مجموعتين كل مجموعة من خمسة أندية ويتأهل فريقان من كل مجموعة ويلعبا بشكل تقاطع ليترشح اثنان للمباراة الختامية".