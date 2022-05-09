في السليمانية.. الهند وبنغلاديش يهيمنان على المراكز الأولى لبطولة آسيا للقوس والسهم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للقوس والسهم، يوم الاثنين، عن تصدر منتخبيّ الهند وبنغلاديش على المراكز الأولى في بطولة آسيا للرجال والنساء المقامة في إقليم كوردستان، مشيراً إلى حضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة منافسات البطولة.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي محمد فياض، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن منافسات فردي الرجال بفعالية القوس المحدب ٧٠ متراً أسفرت عن تأهل منتخبي الهند وبنغلاديش الى المباراة النهائية فيما سيتنافس منتخبا إيران وأوزبكستان على الوسام النحاسي.

واشار إلى تأهل منتخبا الهند وبنغلاديش أيضاً الى اللقاء الختامي في منافسات فردي الرجال بفعالية القوس المركب ٥٠ متراً فيما سيتنافس منتخبا الكويت وكازاخستان على الوسام النحاسي.

وأضاف فياض ان منافسات فردي النساء لفعالية القوس المحدب ٧٠ متراً أسفرت عن تأهل منتخبي الهند وبنغلاديش الى المباراة النهائية، بينما سيتواجه منتخبا أوزبكستان وكازاخستان على المركز الثالث.

وبين ان منتخبي الهند وكازاخستان تأهلا الى اللقاء الختامي في منافسات فردي النساء لفعالية القوس المركب ٥٠ مترا، فيما سيتنافس منتخبا العراق وبنغلاديش على الوسام النحاسي.

وتابع فياض بالقول ان منافسات الزوجي المختلط لفعالية القوس المركب أسفرت عن تأهل منتخبي الهند وكازاخستان على ان تجمع مباراة المركزين الثالث والرابع منتخب العراق ونظيره البنغالي.

ولفت الى ان منتخبي أوزبكستان والهند تأهلا الى المباراة الختامية لمنافسات الزوجي المختلط لفعالية القوس المحدب، فيما سيلعب منتخبا إيران وكازاخستان لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وختم بالقول ان لقاءات الأدوار النهائية لمنافسات الفردي والزوجي المختلط لفعاليتي القوس المركب والقوس المحدب، مشيرا الى ان مراسم التتويج ستقام يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء على ان يقام الحفل الختامي للبطولة مساء يوم الأربعاء في فندق هاي كريست.

من جانب اخر، ذكر البيان ان الأمين العام للاتحاد الدولي للقوس والسهم، السويسري توم ديلن، وصل فجر اليوم الى محافظة السليمانية بالتزامن مع منافسات اليوم الثالث من بطولة آسيا باللعبة للرجال والنساء لفعاليتي القوس المركب والقوس المحدب والتي تتواصل أحداثها في السليمانية بمشاركة سبعة عشر منتخباً وتستمر حتى الثاني عشر من شهر آيار الجاري.

وأبدى ديلن، بحسب البيان، سروره بحضور بطولة آسيا، مؤكداً ان حجم المشاركة سيلقي بظلاله على اللعبة قاريّاً وسيكون لها مردود إيجابي واضح على منافسات اللاعبين في البطولة.