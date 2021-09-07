في السليمانية.. القوة الجوية وأربيل يتعادلان ايجابياً بلقاء ودّي

شفق نيوز/ تعادل فريقا القوة الجوية وأربيل، اليوم الثلاثاء، بهدف لكل منهما بلقاء ودّي جرت احداثه على ملعب نادي السليمانية في ختام معسكر الصقور في مدينة السليمانية.

وفي الشوط الاول كان المستوى متكافئاً بين الفريقين حيث تمكن الصقور من التسجيل اولا عن طريق اللاعب احمد عبد الرزاق بعد ان اكمل كرة حسين جبار التي ردها حارس المرمى، بعدها تمكن اربيل من تعديل النتيجة لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني اجرى مدرب نادي القوة الجوية الكابتن احمد خلف عدة تغييرات حيث اشترك كل من محمد زامل ومصطفى محمد جبر وعلي محسن ومحمد جمعة وعباس جاسم وعباس علي مسلم بدلا من احمد عبد الرزاق وسامح سعيد ومحمد علي عبود وحسين جبار وحمادي أحمد ولؤي العاني من اجل تغيير النتيجة الا ان النتيجة بقت على حالها لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.