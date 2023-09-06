في الساحات المكشوفة.. "الصقور" تتعاقد مع جهاز فني جديد وعدد من اللاعبات

شفق نيوز/ تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، اليوم الأربعاء، مع كادر تدريبي جديد لفريقها النسوي للساحات المكشوفة وعدد من اللاعبات.

وقال نائب رئيس الاتحاد هيثم كاظم لشفق نيوز إن "الادارة تعاقدت مع الكادر التدريبي الجديد للفريق النسوي للساحات المكشوفة والذي سيقود الفريق في الموسم الكروي الجديد 2023 -2024".

وأضاف ان "الكادر تألف من: قاسم جميل مدرباً، وعلي حسين عودة مساعداً للمدرب، وحسن فليح مدرباً لحراس المرمى، وسماح شاكر مدرباً للياقة البدنية".

وأشار كاظم، إلى أن "الهيئة الإدارية تعاقدت مع اللاعبات أسراء عدنان، وزينب عماد، وإيلاف حسام، وفائزة جلال، وفائزة عدنان، وأمنة عدنان، وامنة جبار، وسالار مام وحيد، وسوز كاظم، وسومة أبو بكر، و رازاو محمد"، مبينا أن "التعاقدات الجديدة جاءت لتدعيم صفوف الفريق النسوي للساحات المكشوفة، والذي يستعد للمشاركة في بطولة الدوري للموسم المقبل".

من جانب آخر، سمّت الهيئة الادارية لنادي سامراء الرياضي أيوب يونس مدرباً لفريق نادي سامراء لقيادة الفريق الأول هذا الموسم في منافسات دوري الدرجة الأولى 2023-2024 لكرة القدم، يساعده زاهد قاسم مستشاراً فنياً، ومحمد مصطفى مدرباً لحراس المرمى وعلي حسين مدرباً للياقة البدنية.