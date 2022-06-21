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في الزيارة الاخيرة.. لجنة خليجي 25 تؤشر على الحاجز الأمني للملاعب والجمهور الخليجي للبصرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-21T11:36:46+0000
في الزيارة الاخيرة.. لجنة خليجي 25 تؤشر على الحاجز الأمني للملاعب والجمهور الخليجي للبصرة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، خروج الوفد الخليجي الزائر لملاعب البصرة بانطباع "إيجابي" خلال اليوم الأول من زيارته، فيما وضع ملاحظتين تخص الحاجز الأمني المحيط بالملاعب واماكن تأشيرات دخول الجمهور الخليجي الزائر.

وقال بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز إن "الأمين العام للاتحاد العراقي لكرةِ القدم محمد فرحان استقبل في مطار البصرة وفد اتحاد كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم الذي يترأسه الأمين العام للاتحاد جاسم سلطان الرميحي، وذلك للاطلاع على جاهزيّةِ مدينةِ البصرة لاستضافةِ بطولة خليجي 25 ، وكان في استقبالِ الوفد نائب محافظ البصرة لشؤونِ الرياضة علي حسين، وتستمر زيارة الوفد لغاية الثالث والعشرين من الشهر الحالي".

وأضاف البيان أن "وفد اتحاد كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم اطلع على مراحل انجاز المدينة الرياضية بالبصرة استعدادا لاستقبال بطولة خليجي 25 في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل".

وتابع البيان أن "الزيارة الخليجية التفقدية التي ستكون الاخيرة للبصرة قبل استضافة خليجي 25، فيما سيكون يوم 30 من الشهر الجاري موعد حسم القرار النهائي" شهد يومها الأول خروج اللجنة الخليجية بانطباع إيجابي، لاسيما فيما يخص جاهزية الملاعب في الأوقات المحددة ، مع وجود ملاحظتين تخص الحاجز الأمني المحيط بالملاعب واماكن تأشيرات دخول الجمهور الخليجي الزائر".

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