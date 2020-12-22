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في الدوري الممتاز.. فوز للنجف ونفط الوسط وتعادل الديوانية والكهرباء

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-22T15:20:20+0000
في الدوري الممتاز.. فوز للنجف ونفط الوسط وتعادل الديوانية والكهرباء

شفق نيوز/ انطلقت يوم الثلاثاء، منافسات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن فريق النجف حقق الفوز على حساب نادي الطلبة بهدفين دون رد، ليقفز الى المركز الرابع مؤقتاً برصيد خمسة عشر نقطة، بينما تجمد رصيد الانيق عند النقطة بالمركز السادس.

وأضاف مراسلنا؛ أن فريق نفط الوسط تمكن من الفوز على فريق الحدود بهدفين لهدف واحد، لينفرد بالصدارة برصيد عشرين نقطة، فيما تجمد رصيد الحدود عند النقطة الثامنة بالمركز السادس عشر.

وخيم التعادل السلبي من دون اهداف على لقاء فريقي الديوانية والكهرباء، ليرفع الديوانية رصيده للنقطة الثانية عشر بالمركز الثاني عشر، في حين رفع الكهرباء رصيده للنقطة الرابعة عشر بالمركز الخامس، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

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