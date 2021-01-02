سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في الدوري الممتاز.. ثلاثة تعادلات ودخول الجمهور يؤخر انطلاق لقاء الديوانية والصناعات

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-02T14:38:14+0000
في الدوري الممتاز.. ثلاثة تعادلات ودخول الجمهور يؤخر انطلاق لقاء الديوانية والصناعات

شفق نيوز/ جرت بعد ظهر يوم السبت، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري الكروي الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان المباراة الاولى جمعت فريقي امانة بغداد وضيفه نادي زاخو.

وأضاف أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف، حيث رفع زاخو رصيده للنقطة 18 بالمركز السادس، كما رفع امانة بغداد نقاطه للنقطة 18 بالمركز السابع.

وأشار مراسلنا إلى أن المباراة الثانية التي جمعت فريق نادي النفط وضيفه فريق نادي اربيل، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليرفع النفط رصيده للنقطة 16 بالمركز التاسع، كما رفع اربيل نقاطه ليصل للنقطة 14 بالمركز الثالث عشر.

أما المباراة الثالثة التي جرت في ملعب الديوانية فقد جمعت اصحاب الارض فريق الديوانية وضيفه الصناعات الكهربائية والتي تأخر انطلاقها بسبب تواجد الجماهير في ملعب المباراة، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لكلا الفريقين، ورفع الديوانية رصيده للنقطة 16 بالمركز الحادي عشر، والصناعات الكهربائية للنقطة التاسعة بالمركز التاسع عشر، وفقا لما ذكره مراسل وكالة شفق نيوز.

related

أربع مواجهات في انطلاق الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-21 07:48:28
أربع مواجهات في انطلاق الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز

النجف يقفز الى المركز الثامن بعد فوزه على الميناء بالدوري الممتاز

Date: 2020-11-23 13:02:03
النجف يقفز الى المركز الثامن بعد فوزه على الميناء بالدوري الممتاز

التطبيعية تقرر منح أندية الدوري العراقي جزءا من حقوق البث

Date: 2020-12-09 14:26:33
التطبيعية تقرر منح أندية الدوري العراقي جزءا من حقوق البث

الزوراء يفوز على الجوية بالكلاسيكو العراقي

Date: 2019-07-09 21:54:48
الزوراء يفوز على الجوية بالكلاسيكو العراقي

تغريم لاعب الجوية لؤي العاني 4 ملايين دينار وتحرمه 4 مباريات

Date: 2020-12-28 12:55:27
تغريم لاعب الجوية لؤي العاني 4 ملايين دينار وتحرمه 4 مباريات

شرار حيدر يكشف عن علاقة "فيروس كورونا" بخسارات نادي الكرخ

Date: 2020-11-29 08:47:46
شرار حيدر يكشف عن علاقة "فيروس كورونا" بخسارات نادي الكرخ

التطبيعية تحدد منتصف شباط المقبل موعداً لانطلاق المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-17 11:40:30
التطبيعية تحدد منتصف شباط المقبل موعداً لانطلاق المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز

تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

Date: 2019-12-21 13:13:38
تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي