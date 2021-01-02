في الدوري الممتاز.. ثلاثة تعادلات ودخول الجمهور يؤخر انطلاق لقاء الديوانية والصناعات

شفق نيوز/ جرت بعد ظهر يوم السبت، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري الكروي الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان المباراة الاولى جمعت فريقي امانة بغداد وضيفه نادي زاخو.

وأضاف أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف، حيث رفع زاخو رصيده للنقطة 18 بالمركز السادس، كما رفع امانة بغداد نقاطه للنقطة 18 بالمركز السابع.

وأشار مراسلنا إلى أن المباراة الثانية التي جمعت فريق نادي النفط وضيفه فريق نادي اربيل، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليرفع النفط رصيده للنقطة 16 بالمركز التاسع، كما رفع اربيل نقاطه ليصل للنقطة 14 بالمركز الثالث عشر.

أما المباراة الثالثة التي جرت في ملعب الديوانية فقد جمعت اصحاب الارض فريق الديوانية وضيفه الصناعات الكهربائية والتي تأخر انطلاقها بسبب تواجد الجماهير في ملعب المباراة، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لكلا الفريقين، ورفع الديوانية رصيده للنقطة 16 بالمركز الحادي عشر، والصناعات الكهربائية للنقطة التاسعة بالمركز التاسع عشر، وفقا لما ذكره مراسل وكالة شفق نيوز.