في الدوري الممتاز.. النجف يقسو على نفط ميسان بخماسية

شفق نيوز/ حقق فريق نادي النجف فوزاً عريضاً على ضيفه نفط ميسان، يوم الاثنين، في انطلاق منافسات الجولة 11 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل فريق نفط ميسان اولاً في الدقيقة 30 عن طريق المحترف بنجامين اكورنكو، وبعد دقيقة جاء هدف التعديل للنجف في الدقيقة 31 عبر المحترف جليمورسن، وفي الدقيقة 37 سجل اللاعب ياسين عدنان الهدف الثاني لنفط ميسان لينتهي الشوط الاول بنتيجة 2-1 لصالح نفط ميسان.

وفي الشوط الثاني عكس النجف التوقعات بتسجيله اربعة اهداف ففي الدقيقة 53 سجل اللاعب مهدي كامل هدف التعديل، وفي الدقيقة 58 سجل معين احمد هدف التقدم الثالث، وفي الدقيقة 75 سجل لاعب النجف محمد زامل هدفا رابعا، وفي الدقيقة 90+2 سجل النجف هدفه الخامس عن طريق طاهر حميد.

وجرت المباراة في ملعب النجف الدولي في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.