في الدوري الممتاز.. السماوة يحقق الفوز على حساب الكرخ وتعادل النجف ونفط ميسان

شفق نيوز/ تغلب فريق السماوة، يوم السبت، على فريق الكرخ بهدف واحد دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، فيما تعادل النجف مع فريق نفط ميسان سلبيا بدون أهداف.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الهدف الوحيد للسماوة جاء عن طريق اللاعب اياد سدير.

وأضاف؛ أن السماوة رفع رصيده الى سبع نقاط بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة السابعة.

وضمن نفس المنافسات، أشار المراسل إلى تعادل فريق نادي النجف مع فريق نفط ميسان سلبيا بدون أهداف.

وتابع أنه بعد هذا التعادل حصل النجف على نقطة واحدة ليكون رصيده سبع نقاط وكذلك الحال مع نفط ميسان الذي حصل هو الآخر على نقطة واحدة ليرفع رصيده الى النقطة السابعة ايضا.