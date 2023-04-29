في الدوري الممتاز.. الزوراء يعادل النجف بـ"شق الأنفس"

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الزوراء مع ضيفه فريق نادي النجف، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الخامسة عصرا على ملعب الشعب الدولي.

وسجل فريق النجف هدفه الوحيد في الدقيقة 85 من عمر المباراة عبر المحترف جيلمرسون دوس سانتوس، وفي الدقيقة 90+4 سجل الزوراء هدف التعديل من ركلة جزاء عبر اللاعب لؤي العاني.

وشهد اللقاء طرد لاعب النجف كرار عامر في الدقيقة 25 من الشوط الأول ليكمل النجف اللقاء بعشرة لاعبين، ثم عاد الحكم وأشهر البطاقة الحمراء بوجه لاعب النجف أحمد فاضل قبل نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 51 بالمركز الثالث، كما رفع النجف رصيده للنقطة 38 بالمركز السادس.