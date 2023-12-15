في الدوري الكروي.. سيدات القوة الجوية يقهرن أمانة بغداد وغاز الشمال يتغلبنَ على "آل بدير"

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، مباراتان من الجولة الرابعة للمرحلة الاولى لدوري السيدات لكرة القدم على الساحات المكشوفة.

وفي المباراة الاولى حقق فريق نادي القوة الجوية فوزاً كبيراً على أمانة بغداد بنتيجة 10-2، سجل أهداف القوة الجوية اللاعبات زينب عباس (سوبر هاتريك) في الدقائق (8 - 37 -27-88 )، وتبارك مؤيد الرحمن في الدقيقة (14-90) ، ونادية فاضل في الدقيقة ( 45-66) ، وهدية حسن في الدقيقة (20 - 90+4).

بينما سجل هدفي امانة بغداد، هه نار ابو بكر في الدقيقة (68) ، وغه مكين محمود في الدقيقة (75).

وفي المباراة الثانية فاز نادي غاز الشمال على نادي آل بدير بنتيجة 3-0.

جاءت اهداف نفط الشمال عن طريق سيبل شكر من ركلة جزاء نفذتها بنجاح في الدقيقة (23)، وراحلة رافعي في الدقيقة (28)، وشيلان عبدالله في الدقيقة (61).