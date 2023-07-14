في الدورة العربية.. فضيتان ونحاسية لرباعتان عراقيتان ترفع عدد الميداليات الملونة

2023-07-14T16:06:17.000000Z

شفق نيوز/ حصلت الرباعة العراقية هديل سالم، اليوم الجمعة، على ميداليتين فضيتين برفعتي الخطف والنتر بوزن 81 كغم، كما حصلت الرباعة العراقية ريان لقمان على الميدالية البرونزية بفعالية النتر بوزن 81 +كغم في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر.

وبحصول الرباعتين العراقيتين على الميداليات الملونة، بلغت أوسمة منتخب العراق برفع الأثقال 8 أوسمة، 5 منها فضيات و3 نحاسيات.

وكان رباع المنتخب العراقي صفاء راشد بوزن 89 كغم أحرز، أمس الخميس، وسامين فضيين في البطولة بفعالية رفع الأثقال.

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