في الدورة العربية.. فضيتان ونحاسية لرباعتان عراقيتان ترفع عدد الميداليات الملونة

شفق نيوز/ حصلت الرباعة العراقية هديل سالم، اليوم الجمعة، على ميداليتين فضيتين برفعتي الخطف والنتر بوزن 81 كغم، كما حصلت الرباعة العراقية ريان لقمان على الميدالية البرونزية بفعالية النتر بوزن 81 +كغم في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر.

وبحصول الرباعتين العراقيتين على الميداليات الملونة، بلغت أوسمة منتخب العراق برفع الأثقال 8 أوسمة، 5 منها فضيات و3 نحاسيات.

وكان رباع المنتخب العراقي صفاء راشد بوزن 89 كغم أحرز، أمس الخميس، وسامين فضيين في البطولة بفعالية رفع الأثقال.